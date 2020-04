"Die Isolation der Oma Lilo" - Corona Creative #15

Die 91-jährige Oma Lilo hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, die Wende gemeistert und nun kommt ein unsichtbares Virus und will ihr den Garaus machen. Seit ihr Mann gestorben ist, wohnt sie in einem Altersheim am Rande Erfurts. Besucht werden darf sie nicht mehr. Auch nicht von ihrem Enkel Patrick, dem Filmemacher.

Auf Zuruf Bildrechte: Corona Creative/Patrick Richter & Christoph Eder

Dabei macht Einsamkeit krank. Und so entstehen Gespräche am Telefon, am Fenster, am Zaun im Park. Dankbar, einmalig offen und herzlich nimmt nicht nur Oma Lilo die filmische Kontaktaufnahme mit Mindestabstand an. Wie sie fühlen sich viele Ältere abgeschoben, weggesperrt, alleingelassen. Trotz der Umstände gelingt Patrick Richter ein humorvolles, behutsam-leichtes Porträt von Oma Lilo, den Mitbewohnern und den guten Feen im Pflegeheim, die Last und Einsamkeit lindern. Erzählt wird es aus der Ich-Perspektive des Enkels.