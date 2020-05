"Mein Freund der Baum" - Corona Creative #20

Das ist ein Glück für den jungen sächsischen Freiberufler, den wir als Protagonisten des Kurzfilms "Mein Freund der Baum" erleben. Wegen COVID-19 brechen ihm nicht nur die Jobs, sondern auch die sozialen Kontakte weg. Er ersetzt sie durch seine grünen Freunde zuhause. Während sich dieser Mann seinen Pflanzen am Tag langsam zärtlich annähert, kommen des Nachts die Gewächse zu Wort. So viel Fürsorge behagt denen gar nicht. Realfilm und Animation mischen sich. Die Kamera verbleibt immer in derselben Position und verfolgt wie einer stiller Beobachter, den Versuch von Mensch und Pflanzen miteinander zu kommunizieren. Für Quarantäne-Zeiten gilt als: Wer eine Topfpflanze hat, ist nicht allein.

Sogar Nachtdrehs Bildrechte: Corona Creative / Jeffrey Döring

Jeffrey Döring (Jahrgang 1991) studierte Theaterwissenschaft, Philosophie und Germanistik an der Freien Universität Berlin. Es folgte ein Masterstudium der Dramaturgie an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Seine Arbeiten bewegen sich zwischen medialer Installation und gamifizierter Performance. Präsentiert wurden sie bereits bei den "RAUMWELTEN" in Ludwigsburg, am Theater Rampe in Stuttgart, am Volkstheater Rostock, auf der Kulturinsel Stuttgart, beim Festival PRÈMIERES in Karlsruhe und beim "PODIUM"- Festival in Esslingen.