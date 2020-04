Am Vormittag muss auf der Hagenstraße in Haldensleben niemand fürchten, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren. In der Einkaufsstraße sind nicht sehr viele Menschen unterwegs und der Zwei-Meter-Abstand wird hier locker eingehalten. Die ersten Händler haben schon geöffnet, andere wie Kathrin Bruch räumen noch ihre Ware ein. In ihrer Boutique "Turmhaus" ist die neue Kollektion vor drei Wochen angekommen, also mitten in der Schließzeit. Die Stammkundinnen hatten schon per Telefon nach der Saisonware gefragt.