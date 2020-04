Dass man das Virus bei Tieren nachweisen kann, heißt nicht, dass sie automatisch krank sind und die gleichen Symptome zeigen wie der Mensch. Das heißt, die Adaption an das Tier hat noch nicht stattgefunden.

Bei den Coronaviren, welche den Menschen befallen, handelt es sich um sogenannte Beta-Coronaviren. Bei den Coronaviren, die Hunde und Katzen befallen, handelt es sich dagegen um Alpha-Coronaviren. Es sind zwar beides Coronaviren, aber es sind andere. Das schlimme ist, dass sich aus diesen Viren ein pathogenes Virus entwickeln könnte. Wenn das derzeitige Virus also mutieren sollte, dann könnte dieses mutierte Virus auch zu einer tödlichen Erkrankung bei Katzen oder Hunden führen. Diese Erkrankung hätte dann aber mit der Covid-19-Erkrankung wenig zu tun. Also noch einmal im Klartext: Im Moment geht von unseren Tieren keine Gefahr aus. Informieren Sie sich aber regelmäßig darüber, was unsere führenden virologischen Institute dazu sagen.