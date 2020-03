Homeschooling bedeutet nicht, dass die Kinder den gesamten Tag Aufgaben für die Schule erledigen müssen. Deshalb ist der erwähnte Stundenplan auch so wichtig. Sorgen Sie dafür, dass noch genügend Zeit zum Spielen und für kreative Freiräume bleibt. Das können Sie auch kombinieren, in dem Sie Ihr Kind sogenannte "Serious Games" spielen lassen. Das sind Spiele, bei denen Wissen vermittelt wird. Die Plattform "digital | spielend – lernen" hat exemplarisch einige von ihnen notiert.