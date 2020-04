Seitdem die Schulen geschlossen sind, unterrichtet er über das Internet mit YouTube-Tutorials und Livestreams. Seine Schüler können zwischendurch auf Pause drücken oder zurückspulen, oder ihren Lehrer direkt fragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Es gibt digitale Arbeitsblätter und Aufgaben per App. Am Nachmittag unterrichtet er die Klasse im Videochat. Der "Matheunterricht 2.0" kommt gut an bei den Schülern. "Es gab sehr viel positives Feedback von Schülern und auch von Eltern. Ich tausche mich auch mit Kollegen aus."

Ich wünsche mir in solchen Fällen, dass nicht der Frust und der Zweifel an den digitalen Medien zu groß wird und wir nach der Corona-Zeit die digitale Entwicklung, in ihren nützlichen Facetten und in gleicher Intensität fortführen können.

Es gelte auch flexibel zu sein und aus den Fehlern zu lernen, hat Erdmann festgestellt. So gab es an der Sportoberschule zu Beginn einen E-Mail-Verteiler für die einzelnen Klassen. "Das hat aber nicht funktioniert, weil Server zusammengebrochen sind und Schüler einzelne E-Mails nicht oder erst ein paar Tage später bekommen haben." Seitdem rufen die Schüler ihre Aufgaben über die Homepage der Schule ab.

Sportunterricht per YouTube: Tim Erdmann gibt Tutorials im Auenwald Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Unterricht per Kamera ist immer noch etwas ungewohnt für Schüler und Lehrer und sorgt immer wieder für witzige Situationen: "Es ist vielen Schülern gar nicht bewusst, wie man so in der Videokommunikation wirkt, während man sich im Klassenraum in der Menge unbeobachtet fühlt. Da sind dann Schüler, die auch mal in der Nase popeln oder plötzlich aufstehen und was holen. Da gibt man dann mal eine Rückmeldung und die Schüler sind gewarnt fürs nächste Mal."