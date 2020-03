Kinos geschlossen: Filme und Serien für zu Hause

Beim Portal Kino On Demand kann man neben vielen anderen Filmen auch "Isadoras Kinder" sehen, der in Locarno den Leoparden für die beste Regie gewann. Darin zeigt Regisseur Damien Manivel wie Isadora Duncans Tanzsolo "Mother" von drei Darstellerinnen neu interpretiert wird: einem Mädchen mit Downsyndrom, einer jungen angehenden Tänzerin und einer älteren Frau. Duncan gilt als Pionierin des Ausdrucktanzes und ihr Stück "Mother" ist eine Art Trauerbewältigung, in der eine Mutter ihr totes Kind im Arm wiegt, denn Duncan hat ihre beiden kleinen Kinder bei einem Autounfall verloren. Der Film geht von dem Trauma aus und gibt den Staffeltab der Lebenserfahrung an drei Generationen weiter.