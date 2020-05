In Sachsen können ab kommendem Montag auch Kosmetiker, Fußpfleger, Nagel- und Tattoostudios wieder ihre Geschäfte öffnen. Dabei stehe die Hygiene für Kunden und Beschäftigte an erster Stelle, wie das Wirtschaftsministerium in Dresden mitteilte. Es gelten strenge Regeln für Hygiene- und Arbeitsschutz wie die Verwendung von Einmal-Handschuhen oder das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Angesichts des zu erwartenden Interesses der Bevölkerung können die Betriebe Kunden auch bis 22 Uhr bedienen, so das Ministerium.