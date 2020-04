Corona-Krise Schicksal als Chance – Magdeburger Messebau-Firma M3 bleibt optimistisch

Auch wenn es schwer fällt, versucht Frank Baumann, Geschäftsführer von M3, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Am Rande des Gewerbegebiets Magdeburg Rothensee befinden sich die Büros und Werkstätten der Messebaufirma M3, ein moderner Flachbau, in dem alles lagert, was man für die Herstellung und den Aufbau großer Messestände braucht: Hochregale mit Schrauben, Nägeln, Haken, Ösen, Leisten, Stangen, Kabeln, Brettern oder Lampen – das Ganze erinnert an einen Baumarkt.

28. Februar – der Tag, der alles änderte

Alles wirkt sehr aufgeräumt, das wundert auch nicht, denn man habe derzeit nicht viel zu tun, sagt Frank Baumann, geschäftsführender Gesellschafter von M3. Noch bevor in Deutschland der Begriff "Lockdown" die Runde machte, endete das Geschäft der deutschen Messebauer mit einer Vollbremsung und zwar am 28. Februar dieses Jahres. An diesem Tag wurde die Reisemesse ITB in Berlin abgesagt und da hatten die Standbauer von M3 gerade den Fußboden für Sachsen-Anhalts ITB-Auftritt verlegt. In den folgenden Tagen klingelte das Telefon nur, um bestellte Messaufträge abzusagen.

Veränderung als Chance

Seitdem ist die Welt eine andere und das nicht nur für die Messebranche. Trotzdem ist Frank Baumann alles andere als verbittert: "Uns hat das Virus als erste getroffen und wir werden als letzte wieder einsteigen, gemeinsam mit der Veranstaltungsbranche. Das aber bietet uns die Chance, über den eigenen Horizont hinaus zu blicken." Immerhin beschäftigt M3 zwanzig festangestellte Mitarbeiter und dazu noch einmal fünfzig freiberufliche Messebauer.

Die Firma verfügt über ein eigenes Grafikstudio, eine Tischlerei mit modernen CNC Maschinen, eine Lackiererei, sowie einen Fuhrpark. Damit hat M3 Möglichkeiten, auch außerhalb des Messegeschäfts aktiv zu werden, sagt Frank Baumann:

Schuster bleib bei deinen Leisten, so heißt es ja immer. Wir werden jetzt also hier kein Pflegeheim eröffnen. Aber wir haben erste Ideen, um zum Beispiel in den Museen- und Ausstellungsbau einzusteigen, oder unsere Grafikabteilung noch stärker in dem Bereich Werbung aufzustellen. Frank Baumann, Geschäftsführender Gesellschafter von M3

Vor fast dreißig Jahren wurde M3 gegründet, hat sich seitdem zu einem der führenden Messebauer in der Region entwickelt mit Aufträgen in ganz Europa. Aber leider ist nun ganz Europa im Griff des Virus. Und aus Sicht von Frank Baumann wird sich daran wohl auch nicht so schnell etwas ändern:

Für uns dauert es noch, bis das Geschäft wieder anläuft. Also Großveranstaltungen mit über 1.000 Besuchern und Messen wird es erst geben, wenn ein Impfstoff gefunden ist. Mit viel Optimismus wird das Ende des Jahres der Fall sein, aber realistisch ist wohl erst im nächsten Frühjahr damit zu rechnen. Frank Baumann, Geschäftsführender Gesellschafter von M3

Blick nach vorn: Angebote für 2021

Auch Regina Feistel, Prokuristin bei M3 versucht optimistisch zu bleiben, auch in der Kommunikation mit Kunden. Bildrechte: MDR/Regina Feistel Dennoch werden jetzt Angebote für das Jahr 2021 geschrieben, wie Prokuristin Regina Feistel bestätigt. Zum einen müsse man gegenüber den Kunden optimistisch bleiben, zum anderen geht es darum, den Betrieb auch mit wenigen Aufträgen am Laufen zu halten. Arbeit, das in diesen Zeiten besonders knappe Gut, werde nun gerecht aufgeteilt, so Regina Feistel: "Wir organisieren die Arbeit so, dass jeder was zu tun hat. Die Verwaltung arbeitet von zu Hause, ebenso die Grafiker und unsere Werkstatt ist auch in Betrieb, so dass niemandem die Decke auf den Kopf fällt."

Arbeitsagentur – das Neuland

Unterbeschäftigung gab es in der fast dreißigjährigen Firmengeschichte noch nie. Und so sind auch die Erfahrungen mit der Arbeitsagentur echtes Neuland sowohl für die Geschäftsführung wie auch für die Mitarbeiter. Obwohl der Antrag auf Kurzarbeit schon vor über sechs Wochen gestellt wurde, ist noch kein Geld geflossen. Wahrscheinlich seien die Verwaltungen mit der Antragsflut überfordert vermutet Frank Baumann. "Man muss die Gelder also vorschießen als Unternehmen und bekommt die Summen dann später zurückgezahlt. Auch der berühmte KfW-Kredit, der ab dieser Woche fließen sollte, ist noch nicht da. Nach Aussage der Banken gibt es noch nicht einmal das passende Antragsformular."

Ein Geschäftsführer, der Optimismus vorlebt

Frank Baumann wirkt dennoch entspannt. Er zeigt Verständnis für die politischen Entscheidungen, auch wenn die ihn und seine Mitarbeiter hart treffen. Aus seiner Sicht beweist sich Unternehmertum vor allem in der Krise: "Also Sie sehen mich als geschäftsführenden Gesellschafter relativ gut gelaunt und meine Aufgabe ist es, diesen Optimismus auf meine Mitarbeiter zu übertragen. Und den Kopf in den Sand zu stecken oder Trübsal zu blasen kommt für mich nicht in Frage. Als Unternehmer muss ich da voran gehen.“

Meine Aufgabe ist es, den Optimismus auf meine Mitarbeiter zu übertragen. Als Unternehmer muss ich da vorangehen. Frank Baumann, Geschäftsführender Gesellschafter von M3

Es sind robuste Zeiten und für viele ist klar, dass die Welt nach dem Ende der Corona-Krise eine andere sein wird. Die Frage ist nur, wie diese andere Situation sich darstellt. Dass es auch in Zukunft Messen geben wird, steht für Frank Baumann fest, das Internet ersetze nicht den direkten Kontakt, der auch für die Wirtschaft wichtig sei. Aber die Frage ist, wie viele Messebauer es noch geben wird: "Es findet insgesamt eine Marktbereinigung statt, das steht fest. Das heißt, wer übrig bleibt, wird dann sehr viel zu tun haben und ich gehe davon aus, dass wir dazu gehören." Auch deshalb soll bei M3 kein einziger Mitarbeiter entlassen werden, ganz im Gegenteil, denn sollten die Geschäfte wieder anlaufen, dann werden dringend Monteure gesucht.