Auch Schlafforscher Michael Schredl hat schon von der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen geträumt: "Zum Beispiel konnte eine Professur nicht besetzt werden, oder man ist vorsichtiger, was den Umgang angeht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass die Ängste, die im Wachzustand auftreten, mehr in metaphorischer Form dargestellt werden, das heißt es können dann auch Monster sein, die einen verfolgen, um dieses Angstgefühl in uns zu erzeugen. Also es gibt verschiedene Varianten, wie sich Stress auf die Trauminhalte auswirken kann."

#lockdowndreams

Einen typischen Corona-Traum gibt es nicht. Jeder Mensch träumt anders. Das kann man gerade auch ganz gut auf der Internetplattform Twitter sehen. Unter dem Hashtag #lockdowndreams erzählen Menschen von den unterschiedlichsten Träumen.

Letzte Nacht habe ich geträumt, dass ich auf der Oxford Street einkaufen war. Das war's.

Ich habe von Harry und Meghan geträumt. Harry hat sich übergeben und die Medien wollten, dass ich eine Story darüber mache. Komisch, denn ich bin noch nicht mal ein Fan von den Royals!

Ich war ein Superheld und konnte fliegen, aber ich hatte Höhenangst.

Alte Informationen werden mit neuen Informationen verknüpft

Studentin Carolin Büscher wiederum träumt zurzeit immer öfter von Menschen, die eigentlich gar keine Rolle mehr in ihrem Leben spielen. "Zum Beispiel habe ich letztens von meinem Mathelehrer geträumt, der auf mein Jetzt-Ich gestoßen ist und der war ganz irritiert davon, dass ich rauche."

Auch dafür hat Michael Schredl eine Erklärung: Wenn wir schlafen, verarbeiten wir Informationen und speichern diese ab. Und zwar indem wir die neue Information mit einer alten Information verknüpfen. Genau das passiert auch in unseren Träumen, erklärt Schredl."Auch da werden die neuen Erlebnisse, gerade wenn sie stressig sind, mit alten stressigen Erlebnissen verknüpft, und dann nochmal abgespeichert. Das heißt also in solchen Zeiten kommt es immer vor, dass eben auch alte Inhalte nochmal aktiviert werden, weil sie emotionalen Bezug haben zu dem, was aktuell passiert."

Traumdeutung: Wiederkehrende Muster, Emotionen, Personen

Egal ob der Superheld mit Höhenangst oder die Begegnung mit dem ehemaligen Lehrer - unsere Träume können uns etwas über unseren Alltag verraten. Doch wie lernen wir, sie richtig zu deuten? Der Klassiker ist da natürlich das Traumtagebuch. "Also ich schreib schon seit 1984 viele meiner Träume auf. Wenn man sich mit seinen Träumen intensiver beschäftigt, sieht man dass die Träume oft die gleiche Spur verfolgen wie im Wachzustand und interessante Ideen und Anregungen geben können."

Carolin Büscher sagt: "Ich hab hier so ein tolles Tagebuch stehen, was eigentlich mal dafür vorgesehen war, und find das auf jeden Fall spannend nachzuverfolgen, vor allem um dann eben Motive herauszufinden: von welchen Menschen träume ich, was sind die vorwiegenden Emotionen, denk ich jetzt besonders viel an Fernreisen..."

Genau darauf sollte man sich bei der Traumdeutung konzentrieren, sagt Michael Schredl: Auf wiederkehrende Muster, Emotionen, Personen. Denn Träume spiegeln das wider, was uns im Alltag umtreibt. Sie können uns auf Gefühle stoßen, derer wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Man sollte es bei der Interpretation seiner Träume aber auch nicht übertreiben.

Welche Gefühle und Gedanken lassen wir nicht zu?