Sachsens Innenminister Roland Wöller will ab kommender Woche wieder Vereinssport im Freien zulassen. Er sagte in der Radiosendung "Dienstags direkt" bei MDR SACHSEN, Bedingung sei das Einhalten von Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu gehöre der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Sportlern. Diese müssten sich zudem zu Hause umziehen und duschen. Zuschauer und andere Menschenansammlungen dürfe es nicht geben.



Wöller kündigte auch an, das Sachsen ab nächster Woche die ersten Gelder aus seinem Hilfspaket für den Breiten- und Spitzensport auszahlen wird. Durch die Corona-Krise geschädigte gemeinnützige Vereine können einen maximalen Zuschuss von jeweils 10.000 Euro erhalten. Für Profi-Vereine gibt es Darlehen von bis zu 500.000 Euro.