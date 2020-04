Nach Chorfest-Absage Virtueller Chor formiert sich im Netz

Nach der Absage des deutschen Chorfestes in Leipzig soll nun ein virtueller Chor singende Profis und Laien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vereinen. Der Vorsitzende der Deutschen Chorjugend, Kai Habermehl, teilte am Mittwoch mit: "Wir sind wirklich begeistert von dieser großen Resonanz auf unseren Aufruf." Nach eigenen Angaben hat die Deutsche Chorjugend den "größten virtuellen Chor Deutschlands" ins Lebens gerufen, gemeinsam mit dem Sächsischen Chorverband. Das Deutsche Chorfest hätte am ersten Mai-Wochenende in Leipzig stattfinden sollen, musste aber wegen des Coronavirus abgesagt werden.