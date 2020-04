Der Magdeburger Dom ragt imposant hinauf Bildrechte: MDR/Marco Prosch

Eine sehr umfangreiche Citytour durch Magdeburg gibt es bei Ottopix zu sehen. Ob Magdeburger Dom, Elbauenpark, Grüne Zitadelle oder Albinmüller Turm, hier sieht man all die schönen Seiten der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Entlang der Elbe lassen sich die Brücken betrachten. Es gibt sogar verschiedene Panoramaansichten, so lässt sich der Domplatz am Tag, in der Nacht und zur Blauen Stunde betrachten.