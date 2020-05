Viel wurde vor der letzten Lockerungsrunde der Bundesregierung gemunkelt - auch in Sachen Fitnessstudios. Unter anderem beschäftigte die Frage, ob man mit einem Mund-Nasen-Schutz überhaupt trainieren könne. Eine Frage, die viele Sportmediziner mit einem klaren Nein beantwortet haben. Dennoch sahen es viele von ihnen als notwendig an, sich insbesondere in geschlossenen Räumen beim Trainieren zu schützen, schlugen alternative Materialien wie Merino für einen Mund-Nasen-Schutz vor. Denn beim Sport treiben ist die Aerosol-Belastung deutlich höher als bei anderen Aktivitäten. Nicht ohne Grund werden in Frankreich mit der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen Jogger und Radfahrer dazu angehalten, zehn Meter Abstandand von anderen Menschen zu halten. Jetzt stehen die Fitnessstudios samt Mitgliedern in den Startlöchern - und die Diskussion ist vom Tisch. Hoffentlich nicht zum Schaden aller.