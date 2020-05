Eisenach Welterbe Wartburg wieder geöffnet

Ein sonniger Vormittag im Mai. Eine Zeit, in der sonst jeden Tag eintausend Besucher und mehr in die Burg drängen. Hochsaison also - und doch ist alles leer: auf der Schanze, die Mauer vor der bekannten Foto-Kulisse, die Zugbrücke, die Burghöfe. Die Leere sei ungewohnt und etwas beängstigend, sagt Burghauptmann Günter Schuchardt. Ganz wunderbar und einmalig finden es die wenigen Besucher.

Hände desinfizieren und Maske tragen

Zunächst sind zwei Familien mit kleinen Kindern auf den Burghöfen unterwegs. Das kostet nichts und war auch in den vergangenen Wochen möglich. Die Jungen begeistern sich für die großen Kanonen, die dicken Mauern und die Aussicht. Kurz vor 11 Uhr tauchen die ersten Gäste auf, die ein Ticket kaufen und die Burg besichtigen möchten. Sie müssen sich die Hände desinfizieren und Mund-Nasen-Schutz tragen. Es sind ganze drei, die Ulrich Baumhauer am äußersten Ende des Palas in das Sockelgeschoss einlässt: ein junger Mann aus München und ein Paar aus dem Vogtland.

Audio-App statt Führung

Um den Abstand einzuhalten, dürfen alle zehn Minuten jeweils fünf Besucher eingelassen werden. Führungen gibt es erst einmal nicht. Dafür bietet die Wartburg-Stiftung eine kostenlose Audio-App fürs Smartphone an. Sie erklärt die einzelnen Räume. Die drei Besucher haben sich die App heruntergeladen und nutzen sie. Dann ist auch noch Ulrich Baumhauer da, der die Mini-Gruppe durch die historischen Räume begleitet. "Sie dürfen gern Fragen stellen", bietet er an - und das wird genutzt. So erfahren die Gäste, wie groß die Tafelrunden im Mittelalter waren, dass "window", das englische Wort für Fenster von "Windloch" stammt und dass auf den Toiletten einst nicht Papier, sondern Moos für die Hygiene bereit lag.

Staunen über Ruhe und Leere