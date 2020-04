Gitarrenlehrer Frank Kroll bietet Unterricht per Video an. Bildrechte: Guido Käpernick

Frank Kroll ist seit 20 Jahren Gitarrenlehrer und selbst Musiker. Für ihn ist es normalerweise wichtig, seinen Schülern direkt gegenüberzusitzen und ihnen in die Augen gucken zu können. "Es ist aber auch interessant, sich jetzt dieser Herausforderung zu stellen", meint er. Es sei cool, wenn alles funktioniere und die Eltern würden es den Lehrern sehr danken. Große Dankbarkeit gibt es auch bei den Eltern der Musikschüler des Magdeburger Konservatoriums. Deren Sprecherin Andrea Scholz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die mehr als 100 Musiklehrer seien überaus kreativ, um auch ihre Schüler in diesen Zeiten zu unterrichten. "Die lassen sich richtig was einfallen, machen Videos bei youtube oder Unterricht per Videoschalte", so Scholz. (Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, dass auf Homepage des Konservatoriums mitgeteilt wird, dass der Betrieb komplett eingestellt ist.)