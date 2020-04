Informationen und Termine: k. - Ein Internetprojekt von Philipp Preuss in 4 Folgen nach Texten von Franz Kafka Mit: Alina-Katharin Heipe, Roman Kanonik, Anna Keil, Andreas Keller, Markus Lerch, Felix Axel Preißler, Marie Rathscheck, Annett Sawallisch; Regie: Philipp Preuss, Kostüme: Eva Karobath, Video / Moderation: Konny Keller, Musik: Cornelius Heidebrecht, Dramaturgie: Georg Mellert Termine Folge 1 – Premiere am 4. April um 19 Uhr Weitere Termine: 6. & 7. & 8. April, jeweils 19 Uhr Folge 2 – Premiere am 11. April um 19 Uhr Weitere Termine: 13. & 14. & 15. April, jeweils 19 Uhr Folge 3 – Premiere am 18. April um 19 Uhr Weitere Termine: 20. & 21. & 22. April, jeweils 19 Uhr Folge 4 – Premiere am 25. April um 19 Uhr Weitere Termine: 27. & 28. & 29. April, jeweils 19 Uhr

Täglich laden Schauspielerinnen und Schauspieler in das #TdJW-Wohnzimmer ein. In kleinen Videoclips werden Lese-Auszüge aus Stücken gezeigt, in denen sie erzählen, was sie sonst so umtreibt. Und es gibt Überraschungen digitaler Art. Los geht es mit "Peter Pan" gelesen von Tinkerbell-Darstellerin Julia Sontag am Montag den 6. April, 14 Uhr.