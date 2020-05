Auch wenn zur Zeit organisierte Führungen nicht möglich sind, sollen doch Menschen die Möglichkeit haben unser Gotteshaus zu besuchen. Wer also am ersten Maiwochenende oder später im Oberlausitzer Bergland wandern möchte, kann also gern bei uns reinschauen - sei es aus Interesse am Baudenkmal oder zum Gebet oder einfach für einen Moment der Stille.

Pfarrer Friedemann Wenzel