Prof. Dr. Lange: "Es ist ein sehr differenziertes Konzept und die 7,5 Millionen Euro für die 3. Liga sind sehr großzügig. Zumal eigentlich keine formale Pflicht bestand. Es ist also sehr zu begrüßen. Die DFL steht aber eben auch mit dem Rücken zur Wand. Ein weiteres Zugeständnis wäre wichtig, diese Solidarität in den Statuten zu verankern. Die Fernsehgelder sollten gerechter verteilt werden. Aber es ist festzuhalten: Die Spende ist als Zeichen der Solidarität wertvoll. Was wir jetzt aber brauchen, ist eine auf die Zukunft ausgerichtete Diskussion.



Welchen Fußball wollen wir? Das dürfen dann nicht nur die Topvereine entscheiden, alle beteiligten Gruppen müssen zu Wort kommen. Denn ohne gesellschaftlichen Rückenwind ist auch der Fußball nichts wert. Wir haben seit vier, fünf Jahren heftige Proteste gegen den DFB und auch die DFL, die viel an Wert verloren haben. Und es sind nicht mehr die Krawallmacher wie vor 20 oder 30 Jahren. Es ist erschreckend, dass man das in den Verbänden nicht gemerkt hat. Die DFL muss sich jetzt auch Fanexpertise einholen, die Fans binden und sein Produkt anders ausrichten. Der Fußball darf nicht nur von Ökonomen gesteuert werden. Es bleibt zu hoffen, dass es ein intensives Nachdenken geben wird, auch im DFB und in den Landesverbänden. Und vielleicht kann ein neuer professioneller Fußball entwickelt werden."

Bildrechte: Harald Lange