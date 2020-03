WirVsVirus Hackathon Sachsen-Anhalter gegen das Virus

Davon angesprochen fühlen durften sich auch Sachsen-Anhalter. Sie haben an mehreren Projekten mitgearbeitet, die dabei helfen können, die Corona-Krise zu bewältigen. Zum Beispiel Stefanie Oeft-Geffarth. Sie wirkt noch Tage später am Telefon wie unter Strom: "Das war ein extremer Flow, in den zwei Tagen wollte man fast hyperaktiv durcharbeiten – das bringt Adrenalin und ein positives Gefühl in dieser Krise."

Oeft-Geffarth ist eigentlich Geschäftsführerin von Convela, einem Unternehmen aus Halle. Convela will, dass digitale Technologien auch in der Bestattungsbranche genutzt werden. Dafür betreibt das Unternehmen einen Online-Marktplatz rund um das Thema Bestattungen, vernetzt dort Privatmenschen und Bestatter. Bestattungsunternehmen können zum Beispiel eine App nutzen, mit der sich eine Trauerfeier organisieren lässt. Derzeit treibt Oeft-Geffarth die Sorge um, dass das Corona-Virus in Deutschland viele Tote fordert. "In Italien oder Spanien stapeln sich die Särge teilweise in den Kirchen. Eine dramatische Situation, die weitere gesundheitliche Risiken birgt." Ihre Idee: alle Beteiligten vernetzen. Denn auch der Tod ist ein Ereignis, an dem viele Menschen beteiligt sind.