"Warum soll nicht jemand im Nadelstreifenanzug in der Kreuzigungsszene zu sehen sein?" Horst Bartsch liegt es am Herzen, die bildliche Darstellung biblischer Geschichten ins Heute zu holen. Eigentlich war der 65-jährige Hallenser Kinderchirurg, seit zehn Jahren lernt er das Schnitzer-Handwerk. Dazu fährt er mehrmals im Jahr nach Österreich in eine Schnitzschule.

Mein christlicher Glaube lebt von den Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testament. Geschichten, in denen ich mich selbst wiederfinde, in denen sich immer alle Menschen in der Vergangenheit und in der Gegenwart wiederfinden können.

Arbeit an der Auferstehung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Begeistert von seiner Arbeit, wünschte sich im vergangenen Jahr der Freundeskreis zum Erhalt der Laurentiuskirche in Seeben einen Osterleuchter von Horst Bartsch. Sein erster Auftrag als Holzkünstler und "gar nicht so leicht, da es ja um ein so großes Thema wie die Auferstehung geht, die Auferstehung von Toten". Er suchte nach einem geeigneten Motiv für seinen Leuchter und entschied sich für drei Frauen am Grab von Jesus. Eine davon ist Maria, die schmerzerfüllte Mutter Jesu - die andere, Maria Magdalena und die dritte: eine moderne Frau. "Früher, als die Leute noch nicht lesen konnten, hatte sakrale Kunst die Aufgabe, Wissen zu vermitteln oder Antworten zu geben", meint Bartsch: "Heutzutage, finde ich, sollte zeitgemäße Kirchenkunst eher Fragen stellen. Aus diesem Grund guckt uns diese moderne dritte Frau direkt an, als wenn sie gerade eine dieser doch schwierigen Fragen an uns stellt: 'Wie ist das mit der Auferstehung für dich?'"