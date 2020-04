So kommt es nun, dass Interessierte gegen eine geringe Gebühr ein Instrument ausleihen können. Die städtische Musikschule liefert sie den potenziellen Schülerinnen und Schülern im Raum Jena nach Hause. Aber auch Menschen außerhalb der Stadt sind eingeladen, mitzumachen. Laut Schäffler gibt es gute Ukulelen bereits für rund 60 Euro im Internet. Ein Stimmgerät noch dazu – und schon kann es losgehen.

Alle sollen mitziehen

Philipp Schäffler hat sich vor dem Online-Kurs kein konkretes didaktisches Konzept überlegt, dafür musste alles zu schnell gehen. Seine langjährigen Erfahrungen im Einzel- und Gruppenunterricht erleichtern nun aber vieles: "Es ist natürlich der Spagat zu lösen zwischen Leuten, die noch nie ein Instrument in der Hand gehabt haben und Leuten, die schon Erfahrung mitbringen. Wer bereits Gitarre spielt, ist natürlich viel schneller", erklärt Schäffler und berichtet von einem 80-jährigen Mann aus dem Allgäu, der nun ebenfalls am Online-Kurs teilnehme, "der hat natürlich ein ganz anderes Tempo. Ich versuche also, diese beiden Gruppen zu bedienen."

Wer sich für den Kurs eine eigene Ukulele kaufen will, bekommt von Schäffler Tipps dazu. Bildrechte: IMAGO Schaut man die Videos an, merkt man schnell, dass hier ein geübter Musikpädagoge am Werk ist. Schäffler nimmt sich viel Zeit, erklärt verständlich, und lockert den Unterricht hier und da mal mit einem Witz auf. So mache es einfach Spaß, dabei zu sein, erklärt der Student Darius Mannich. Er sitzt aufgrund der Reisebeschränkungen gerade bei seinen Eltern in Jena fest, und nutzt die Zeit eben nun, um Ukulele zu lernen: "Mir fällt das gar nicht schwer, Philipp Schäffler da zu folgen, auch online. Es ist eine gute Form, vor allem auch, weil man zurückspulen kann, wenn man etwas nicht mitbekommen hat."

Das Projekt wird zum Selbstläufer

Philipp Schäffler lädt nun jeden Tag ein Video hoch, manchmal zwei. Die ersten Folgen seines Kurses wurde mehr als 3.000 Mal angeklickt, von Menschen aus Deutschland, China, Schweden, der Schweiz und anderen Ländern. Weil nach wie vor auch direkt in Jena großes Interesse daran besteht, Ukulelen für den Kurs auszuleihen, ist er mit der Stadt dabei, weitere Leih-Instrumente zu organisieren. Er bekomme mit, dass die Menschen sich teilweise von Balkon zu Balkon von dem Projekt erzählten, berichtet Schäffler. Das sei natürlich das Beste, was passieren könne.