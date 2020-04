Mit dem Unplugged-Konzert der Seemanns-Rockband Santiano geht es los. Bildrechte: imago/Andreas Weihs

Ab dem 11. April laufen ausgewählte Live-Konzerte immer am späteren Samstagabend im MDR-Fernsehen und sind danach in der MDR-Mediathek abrufbar.



Los geht´s mit „Santiano – unplugged“ am 11. April um 22:30 Uhr. In der Woche darauf, am 18. April um 23:40 Uhr, folgt das große Jubiläumskonzert von Andreas Gabalier. Danach folgen Konzerthighlights mit Künstlern wie Sarah Connor, The Kelly Family, Johannes Oerding, Ben Zucker, Herbert Grönemeyer, PUR oder Michael Patrick Kelly.