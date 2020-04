Enkelin Janine hat sich beim MDR-Lieder-Lieferdienst angemeldet und das Hornquartett des MDR-Symphonieorchesters mit musikalischen Grüßen in ein Pflegeheim nach Quedlinburg geschickt. Damit wollte sie Danke sagen, an all die Pfleger und Pflegerinnen, die ihre Oma so wunderbar betreuen würden.