Mundschutz selber nähen - so geht's!

Außerdem gibt es Empfehlungen zur Pflege: Nach der Benutzung muss der Mundschutz gewaschen und getrocknet werden. Den Angaben in der Anleitung zufolge ist der selbst gemachte Schutz weder geprüft noch zertifiziert. Da im Handel aber Mundschutzmasken knapp werden und diese zudem dringend in Kliniken und anderen Einrichtungen gebraucht werden, kann eine solche Idee Sinn machen.

In Tschechien sollen Bürger nur noch mit Mundschutz das Haus verlassen. Doch auch hier fehlt es an Schutzausrüstung. Daher improvisieren die Menschen und stellen selbst Masken her.