Die Supermarktregale sind oft ausgedünnt, die Deutschen hamstern, was das Zeug hält. Doch was genau stapelt sich da in deutschen Kellern und Abstellkammern? Worauf haben wir es besonders abgesehen? Laut den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind im Moment besonders Seife und Toilettenpapier heiße Ware. Dabei unterliegt die Nachfrage durchaus Schwankungen - mal sind Nudeln begehrter, mal Reis.



Los ging es Ende Februar: parallel zur zunehmenden Bedrohung des Coronavirus schnellen die Absatzzahlen von ausgewählten Lebensmittel und Hygieneartikeln in die Höhe. Mehr als doppelt so viel Mehl, Seife und Teigwaren wurden verkauft. Die Nachfrage nach Nudeln hat inzwischen nachgelassen - wahrscheinlich weil schlicht kaum noch welche in den Regalen zu finden waren. Auch die Frage, was die Leute denn zu ihren Nudeln dazu essen, wäre nun geklärt: der Absatz von passierten Tomaten hat entsprechend zugelegt.