Der Tag von Thomas Jockel beginnt momentan besonders früh. Kurz nach sechs Uhr morgens nimmt der Teamleiter am Zustellstützpunkt seine Arbeit auf. Erst werden die Pakete sortiert, dann in die Autos eingeladen. Aktuell müsse er deutlich mehr ausliefern als sonst, sagt Jockel. Weil Ostern vor der Tür stehe, habe die Zahl der Pakete nochmals zugenommen.



Auf seiner heutigen Tour müssen 115 Pakete und zahlreiche Briefe ausgeliefert werden. Das Gute an der Corona-Krise – viele Menschen sind zu Hause. So trifft Thomas Jockel die meisten Menschen persönlich an. Das spart vor allem Zeit.

115 Pakete musste Thomas Jockel an einem Tag ausliefern. Bildrechte: MDR Sachsen-Anhalt