Aufbau in vollem Gange Riesenrad der Hoffnung in Magdeburg

Hendrik Boos jedenfalls ist zuversichtlich. Das Riesenrad hat nach seinen Angaben 42 Gondeln mit jeweils Platz für sechs Personen. Es könnten also theoretisch 252 Menschen mitfahren. "Mit so vielen Leuten rechnen wir aber gar nicht", so Boos. In den Gondeln seien die Gäste gut voneinander getrennt, da sehe er keine hygienischen Probleme. Er warte aber einfach ab, welche Auflagen er tatsächlich bekommt, sollte die Öffnung erlaubt werden. Er will das Rad nach eigene Angaben bis zur nächsten Woche ganz in Ruhe aufbauen und es bis Ende August als Symbol der Hoffnung im Magdeburger Stadtpark stehen lassen.