Mir war gar nicht bewusst, dass das irgendwann so eine Reichweite bekommt, so viele Leute auch berührt und so vielen Leuten auch aus der Seele spricht.

Sebel veröffentlichte seinen Song nämlich mit dem Aufruf an alle Künstler in der Welt, daran mitzuarbeiten und ihm Teile dafür zu schicken. Die Resonanz darauf war so enorm, dass er in kurzer Zeit eine englische und eine italienische Version von "Zusammenstehen" produzieren konnte. Und sogar eine französische Version soll es bald geben.