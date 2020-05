Nach 30 Minuten hängt der Stream plötzlich, das Bild stockt, es gibt irgendein technisches Problem. Und damit bin ich leider raus. Ich muss mich gerade ohnehin schon mit so viel mit Technik herumschlagen, geduldig sein in Zoom- und Skype-Konferenzen. Da will ich nicht auch noch ein abgehacktes Konzert. Überhaupt merke ich über mehrere Abende mit Live-Streams hinweg, ob bei TV Noir oder United We Stream: meine Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt.