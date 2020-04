Kristina Vogel macht nicht den Eindruck, dass ihr in Krisenzeiten langweilig wird. Gutgelaunt präsentierte sich die 29-Jährige im "SpiO"-Talk am Mittwoch (15. April) und ließ in ihren derzeitigen Alltag blicken. Denn der hält viel Neues bereit. "Ich habe mir eine Küchenmaschine gekauft. Damit mache und teste ich sehr viel", so der ehemalige Bahnrad-Star: "In der Hektik des Alltags in den letzten Jahren hatte ich nicht die Zeit dafür."