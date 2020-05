Insgesamt kommt für Lange in der Corona-Krise das ganze Dilemma des professionellen Fußballs zum Vorschein, da der "Kernfußball auf den Kommerz reduziert" worden ist. "Einige Vereine werden davon profitieren, die meisten aber große Probleme bekommen. Es wird die Spaltung der Liga nur noch befeuern", so seine Sicht auf die Dinge. Lange hofft zudem, dass die Spieler mehr Selbstvertrauen haben und sich mehr in der Öffentlichkeit äußern. Der Maulkorb, der vielen verpasst wurde, muss weg. Langes Prognose: "Das Produkt Fußball wird in diesem Maße an Bedeutung verlieren. Die Leute werden sich andere Hobbys suchen. Deshalb muss der Fußball in der Zukunft anders gestaltet werden."