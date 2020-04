Die nun ausgefallene Reise in die Antarktis wäre für Thomas Junker tatsächlich eine Rückkehr gewesen: Bereits 1998 war er dort. Jetzt findet seine Rückkehr virtuell statt - als Thema der ersten Folge seiner Facebook Live-Show. Welche Erfahrungen Junker vor über 20 Jahren am geografischen Südpol machte und was eine MDR-Fahne damals für eine Rolle spielte, wird er am 1. April ab 18 Uhr live auf dem Riverboat Facebook-Kanal erzählen. Und damit nicht genug: In den weiteren Folgen wird Thomas Junker Sie unter anderem nach Sibirien mitnehmen, auf die Falklandinseln oder nach St. Helena im Südatlantik - täglich ab 18 Uhr. Übrigens: Die Folgen der Facebook Live-Show finden Sie hinterher immer auf mdr.de/riverboat.