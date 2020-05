Die gute Nachricht zuerst: Wer über Pfingsten an die Ostsee reisen möchte, der kann mit der Planung beginnen. Denn angesichts geringer Corona-Neuinfektionen wird Mecklenburg-Vorpommern bereits in der Woche vor Pfingsten wieder auswärtige Gäste empfangen. Damit hat das mehrwöchige Einreiseverbot für auswärtige Touristen endlich ein Ende. Und hungern müssen die Besucher auch nicht, denn Gaststätten sollen bereits ab dem 9. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Für Himmelfahrt wird's zwar eng, doch zumindest über die Pfingst-Feiertage kann man schon mal Ostsee-Luft schnuppern.

Auch Niedersachsen arbeitet sich auf Hochdruck mit einem Fünf-Stufen-Plan zurück in eine "neue Normalität". Der Urlaub im Hotel, das Abendessen im Restaurant - all das soll noch im Mai möglich werden.

Hungern müssen auch hier die Touristen nicht, denn ebenfalls ab dem 11. Mai kann man in Niedersachsen wieder Essen gehen. Eine Reservierung ist jedoch verpflichtend, denn auch Restaurants, Cafés und Biergärten dürfen lediglich mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent öffnen. Weitere Lockerungen sollen am 25. Mai folgen. Bars, Kneipen, Diskotheken bleiben vorerst weiter geschlossen.

In Bayern ist die Ausgangsbeschränkung gefallen. Damit man die auch zünftig nutzen kann, öffnen am 18. Mai - allerdings unter Auflagen - die Biergärten. Doch die werden die Bayern nicht lange für sich haben. Denn ab dem 30. Mai dürfen auch Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder genutzt werden. Zeitgleich sollen Freizeiteinrichtungen wie Schlösser und Freizeitparks öffnen.

Auch der Deutsche Alpenverein rät nicht länger von Wanderungen in die Berge ab. Auf Handschlag, Küsschen und Umarmungen am Gipfelkreuz soll jedoch tunlichst verzichtet werden.

Sachsen-Anhalt macht Urlaub in Sachsen-Anhalt: So zumindest sieht es die erste Stufe der Planungen zur Öffnung von Gastronomie und Tourismuswirtschaft vor. Zunächst können ab 15. Mai wieder Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Campingplätze geöffnet werden - allerdings nur für Einheimische. Und das ist gar nicht so schlecht. Denn vom 18. bis 30. Mai sind in Sachsen-Anhalt Pfingstferien.