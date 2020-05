Wie bei den Männern wollen auch die Fußballfrauen die Saison in der 1. Bundesliga zu Ende spielen. Dafür hatten sich die Vereinsverantwortlichen Ende April mit großer Mehrheit ausgesprochen. Soweit, so eindeutig. Doch wann und wie und ob die Liga überhaupt wieder starten kann, ist derzeit noch völlig unklar. Eine Situation, die für Julia Arnold, Kapitänin von Liga-Schlusslicht USV Jena, schwer zu ertragen ist. "Ich mag die Unsicherheit nicht", so die 29-Jährige im "Sport im Osten"-Talk.

Arnold darf wie ihre Teamkolleginnen weiterhin nur einzeln trainieren, hält sich mit täglichen Läufen fit - und hat sonst viel Zeit für ihre große Leidenschaft, das Zeichnen. Viel lieber würde sie kicken. Aus ihrem Atelier in Jena sagt sie im "Sport-im-Osten"-Talk: "Unsere Plätze sind noch nicht freigegeben. Wir sind an die Vorgaben aus Thüringen und Jena gebunden. Unsere Plätze sind ja kein Betriebsgelände." Die Stadt Jena ist sehr strikt in der Corona-Pandemie vorgegangen, hat als erste Stadt die Maskenpflicht eingeführt. Die Zahlen geben Jena Recht, seit mehreren Tagen gibt es keinen neuen Corona-Fall in der Universitätsstadt.