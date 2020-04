Auch im Raum Leipzig gibt es einiges zu erleben. Als erstes fällt einem oft das Leipziger Neuseenland ein. Das lädt zum Spazieren, Baden, Radfahren, Inlineskaten und Entspannen ein. Dass man bei all den Möglichkeiten auch mal eine Verschnaufpause mit einer kleinen Stärkung braucht, ist verständlich.



An den Seen haben etliche Bars und Restaurants auf Außer-Haus-Verkauf umgestellt. So zum Beispiel die "Gaststätte Klinke" am Kulkwitzer See sowie "Brot & Kees" und "Pier 1" am Cospudener See. Der zum Pier 1 gehörige Fahrradverleih ist unter besonderen Hygienebedingungen auch geöffnet. Natürlich kann man auch ins beziehungsweise aufs Wasser, denn einige Bootsverleihe haben wieder geöffnet. So startet zum Beispiel der "OS-Kanu" am 1. Mai in die neue Saison. Der Bootsverleih ist gleich an vier Seen zu finden. Bildrechte: Bernd März

Torgau wartet mit einer Stadtführungs-App auf, die die Besucher durch die historische Altstadt begleitet. Sie erfahren etwas über die mehr als 1000-jährige Geschichte der Stadt und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Das kostenpflichtige Angebot gibt es im Google Play Store oder den App Store. Der Hof des Schlosses ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet. "Von der Schlossbrücke aus kann man den Braunbären Jette, Bea und Benno beim Sonnenbaden und Planschen zusehen", heißt es von der Stadtverwaltung.

Auch der Liebschützberg in Liebschütz ist ein schönes Ausflugsziel, allerdings gibt es dort keinen Imbiss. Dafür lädt eine Picknickstelle zu Verweilen ein.



In Leipzig gibt es an der Alten Messe auch ein Autokino. Wer also bei einem Film einfach entspannen will, ist hier genau richtig.

Viele Wanderbegeisterte zieht es am Freitag sicher in der Sächsischen Schweiz. Wer seinen Ausflug mit einer Fahrt in der Kirnitzschtalbahn beginnen oder enden möchte, für den gibt es gute Nachrichten - die Bahn fährt wieder nach Plan. Auch die Gasthäuser im Kirnitzschtal haben für den Außer-Haus-Verkauf wieder geöffnet. Ebenfalls geöffnet sind die Berggaststätte Rauenstein und die Gaststätte am Lichtenhainer Wasserfall. Anders sieht es bei der Fähre an der Oberen Schleuse bei Hinterhermsdorf aus, die kann auf Grund der aktuellen Situation leider noch nicht wieder verkehren. Das Hotel Elbresidenz in Bad Schandau bietet "Bratwurst und Pommes mit Elbblick" als Abholangebot an.



Wer durch die Landschaft im Tharandter Wald streifen will, wird über einen Mitnahmeservice auf der Schlossinsel Grillenburg, den Waldimbiss am Parkplatz Spechtshausen oder das Eiscafé am Marktplatz in Tharandt versorgt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch das Polenztal lädt zum Spazieren und Wandern ein. Hier kann man sich am kleinen Imbiss an der Bockmühle stärken.

Wer keine Lust auf das Hoch und Runter der Berge hat, könnte einen Ausflug zum Schloss Moritzburg und die darum gelegenen Seen machen. Das Schloss selbst ist nicht geöffnet, dafür aber der darum gelegene Park. Zudem bieten einige Lokale einen Außer-Haus-Verkauf an, so unter anderem das Giovanna-Eiscafé, die Ausspanne am Leuchtturm, die Waldschänke und die Mistschänke.

Rund um die Weinberge in Radebeul gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, trotz der Corona-Maßnahmen in den Genuss zu kommen. So öffnen unter anderem das Spitzhaus und die Eisdiele in Altkötzschenbroda ein Abholfenster, am Dampfschiff gibt es Bratwurst vom Grill, am Schloss Wackerbarth ein Drive-in und in der Vinothek Hoflößnitz Wine2go.

Wer durch das traditionsträchtige Meißen schlendern will, findet ebenfalls mehrere To-go-Angebote. An der Siebeneichener Straße wartet der Eisbus.

Seit kurzem gibt es auch in Dresden ein Autokino am Flughafen. Da man gerade nicht in andere Länder reisen kann, dann aber zumindest in die Welt der Filme. Bildrechte: dpa