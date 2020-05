Die Zittauer Schmalspurbahn fährt ab 1. Mai wieder nach regulärem Fahrplan. "Wir brauchen unsere Fahrgäste - besonders jetzt. Nur so können wir den Fortbestand unserer Bahn sicherstellen", sagt Ingo Neidhardt, Geschäftsführer der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG). Deshalb können Fahrgäste am Wochenende und zusätzlich am Freitag jetzt wieder im Stundentakt mit den Zügen auf Schmalspur ins Zittauer Gebirge fahren. Unter der Woche - von Montag bis Donnerstag - geht das im Zweistundentakt.