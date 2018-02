Samstagvormittag, kurz vor zwölf in Gräfenhainichen. Der Blumenladen, in dem Andrea Hanke arbeitet, ist für diese Zeit noch ungewöhnlich voll. Sie bedient die letzten drei Kunden, macht im Kassenbereich klar Schiff und schneidet ein paar Blumen frisch an. Erst dann hat sie Zeit, die zwanzig Wochen, die seit der Wahl vergangenen sind, Revue passieren zu lassen.

Politisch hat sich für sie zwar nichts bewegt, dafür hat die Floristin eine wichtige private Entscheidung getroffen: Ihren Traum, den Blumenladen zu kaufen, hat sie aufgegeben – stattdessen leitet sie das Geschäft nun für den neuen Besitzer.



Dass "Jamaika" gescheitert und inzwischen eine Große Koalition wahrscheinlich ist, sei schon gut so, sagt Andrea Hanke. Einzig das Tempo, das die Parteien an den Tag legen, stört sie: "Was machen die so lange? Was arbeiten die? Die arbeiten gar nicht. Und man denkt: Das wird nichts mehr."