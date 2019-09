Mehr Konzerte, mehr Publikum: Das war der MDR-Musiksommer 2019

Simone Kermes Bildrechte: MDR/Jens Schlüter

„Da der MDR-Musiksommer in diesem Jahr mit vierzehn Wochen besonders lang war, haben wir mit den insgesamt 59 Konzerten noch mehr Besucher erreichen können als im Vorjahr.“, zieht MDR-Musiksommer-Manager Oliver Jueterbock Bilanz. Zu den musikalischen Höhepunkten gehörten die Konzerte mit Simone Kermes in Tangermünde, Ragna Schirmer in Arnstadt und Eisenach, Nuria Rial in Jerichow, Nemanja Radulović in Hellerau sowie der Academy of St Martin in the Fields in Weimar.