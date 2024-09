Bildrechte: MDR/Nikolas Kammerer

Vier Wochen voller Musik von Klassik bis Crossover Festivalausklang des MDR-Musiksommers

02. September 2024, 13:47 Uhr

Zum Abschluss des MDR-Musiksommers 2024 war das MDR-Sinfonieorchester am Wochenende mit imposanter Sinfonik in Suhl zu erleben. Mit dem Konzert endete das diesjährige Festival, welches sein Publikum seit Anfang August vier Wochen lang begeisterte. Auf dem Spielplan standen 28 Konzerte von Klassik bis Crossover. Die nächste Chance auf Konzerte in sommerlicher Atmosphäre gibt es im kommenden Jahr beim MDR-Musiksommer 2025, der am 8. August in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz eröffnet wird.