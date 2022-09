Festivalausklang mit dem MDR-Sinfonieorchester Erfolgreicher Abschluss des MDR-Musiksommers

Zum Abschluss des MDR-Musiksommers 2022 war das MDR-Sinfonieorchester am 4. September mit sinfonischen Klassikern von Beethoven bis Bernstein in Torgau zu erleben. Mit dem Konzert endete das diesjährige Festival, das sein Publikum elf Wochen lang begeistert hat. Auf dem Spielplan standen 50 Konzerte von Klassik bis Crossover. Die nächste Chance auf Konzerte in sommerlicher Atmosphäre gibt es im kommenden Jahr ab dem 17. Juni, wenn der 32. MDR-Musiksommer eröffnet wird.