Filmmusik zum Träumen eröffnet die Jubiläumsausgabe des MDR-Musiksommers : In der Lausitz steht das MDR-Sinfonieorchester am 19. Juni auf der Open-air-Bühne der Energiefabrik Knappenrode. Mit seinem Chefdirigenten Dennis Russell Davies und dem britischen Stargeiger Charlie Siem bringen die Musikerinnen und Musiker Hollywood nach Hoyerswerda. Die Stadt hatte das Eröffnungskonzert im April bei einem Online-Voting für sich gewonnen - ein Geburtstagsgeschenk zum 30. Jubiläum des Festivals.

Beim Open-air-Konzert im Schlosspark von Bad Langensalza ist ein entspannter Abend garantiert. Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Nach dem fulminanten Auftakt in Hoyerswerda folgen elf Wochen voller hochkarätiger Konzerterlebnisse: Zum 30. Mal zeigt sich das beliebte Sommerfestival des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS in seiner ganzen Bandbreite - in den Konzerten wie auch in den Spielorten. Seit 1992, dem Jahr seiner Gründung, präsentiert der MDR-Musiksommer Kammermusik und Sinfoniekonzerte, Vokalkunst und spartenübergreifende Programme auf den schönsten Bühnen der Region, von Schlössern und Gärten bis Kirchen und Konzertsälen.