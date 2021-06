Zum 30. Mal lädt der MDR-Musiksommer am 19. Juni zu seiner Eröffnung - und nicht nur das Jubiläum macht dieses Konzert besonders. Nach der langen Corona-Zeit der Stille ohne kulturelle Live-Erlebnisse und Highlights freuen sich die MDR-Ensembles und Chefdirigent Dennis Russell Davies umso mehr darauf, in Hoyerswerda vor Publikum spielen zu können. Die Energiefabrik Knappenrode wird zur Kulisse für einen fulminanten Auftakt für das Sommerfestival des MDR mit den farbenprächtigen Klängen der schönsten Filmmusik.

Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Das Publikum kann sich auf bekannte Melodien von John Williams, Erich Korngold u.a. aus Filmen wie "Die Glorreichen Sieben", "Frühstück bei Tiffany" oder "Star Wars" freuen. Auch Musik aus "Schindlers Liste", "Robin Hood" und "Der Zauberer von Oz" sind zu hören. Das MDR-Sinfonieorchester steht dabei live auf der Bühne in Hoyerswerda, in Einspielern sind der MDR-Rundfunkchor und eine weitere Instrumentalgruppe des Orchesters aus Torgau und Merseburg zugeschaltet. Beide Städte hatten sich mit Hoyerswerda im Online-Voting um die Austragung des Eröffnungskonzerts beworben, das der MDR-Musiksommer zu seinem 30. Geburtstag verschenkt hat. Auch die Karten für das Konzert wurden kostenfrei per Verlosung vergeben. Das Konzert wird im Radio- und Online-Livestream übertragen und am Folgetag im MDR FERNSEHEN gezeigt.