Drei Konzerte in Merseburg Fulminante Eröffnung des MDR-Musiksommers

Mit drei fulminanten Eröffnungskonzerten an einem Tag begann der MDR-Musiksommer 2022 am Samstag in Merseburg. Zur Eröffnung der 31. Ausgabe des Musikfestivals gab es bei hochsommerlichen Temperaturen viel Vokalmusik sowie Bruckners 4. Sinfonie zu hören. Mit dabei waren auch die Gewinner der Verlosung, die eine exklusive Führung bekamen und beim Konzert des MDR-Rundfunkchors hinter die Kulissen schauen konnten.