Auch nach der coronabedingten Absage des ursprünglich geplanten MDR-Musiksommers 2020 möchte der MDR mit Livemusik in den Regionen zu Gast sein. So entstand die Idee einer Sonderausgabe des Festivals mit kreativen Konzertformaten, die dem Gesundheitsschutz gerecht werden und dennoch das besondere Musikerlebnisse ermöglichen: Mit kleinen Besetzungen, neu konzipierten Programmen, die die Besonderheiten der Spielorte einbeziehen, und Tickets, die man nicht kaufen, sondern nur gewinnen kann.

Jeweils am Montag werden die Konzerttermine und -orte für das folgende Wochenende auf mdr-musiksommer.de veröffentlicht. Auch im Radio, Fernsehen und in der Presse erfahren Sie, ob am kommenden Wochenende Konzerte in Ihrer Nähe stattfinden – denn eines können wir verraten: Auch mit der Sonderausgabe des Festivals werden wir in ganz Mitteldeutschland unterwegs sein.