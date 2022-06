Wie wird eine Radioproduktion vorbereitet? Wie sieht es im Übertragungswagen aus? Und was passiert eigentlich kurz vor einem Konzert auf und hinter der Bühne? – All diese Fragen können am 18. Juni in Merseburg beantwortet werden, wenn die zwölf glücklichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion "MDR KLASSIK mittendrin" bei der Eröffnung des MDR-Musiksommers dabei sind. MDR KLASSIK lädt ein zu einer spannenden Führung durch die Bereiche einer solchen Großveranstaltung, die dem Publikum sonst verborgen sind.