Blick in den Festsaal von Schloss Altenburg Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Exquisite Kammerkonzerte in persönlicher Atmosphäre bringt der MDR-Musiksommer mit seiner Sonderausgabe nach ganz Mitteldeutschland. In Altenburg macht das Festival im prächtig ausgestalteten Festsaal des Residenzschlosses Station. Hier gibt es die seltene Gelegenheit, vier Musikerinnen und Musiker aus MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor in kleinsten Besetzungen zu erleben – und das gleich zweimal, um 17 Uhr und um 19.30 Uhr, damit trotz Corona-Beschränkungen möglichst viele Menschen in den Konzertgenuss kommen können.