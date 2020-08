Musikalische Zeitreise durch tausend Jahre: MDR-Musiksommer in Lutherstadt Eisleben

Vom Mittelalter bis in die Gegenwart reist das preisgekrönte Calmus Ensemble in seinem Konzert bei der Sonderausgabe des MDR-Musiksommers in Lutherstadt Eisleben. Am 15. August singt das Quintett um 17 Uhr und um 19.30 Uhr in Luthers Taufkirche. Die Karten für die beiden Termine sind kostenfrei und können ausschließlich gewonnen werden: Bewerben Sie sich hier noch bis Donnerstag, 10 Uhr!