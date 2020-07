Sjaella bei einem Konzert des MDR-Musiksommers 2014. Bildrechte: MDR/Marco Prosch

Das Sextett Sjaella ist der Inbegriff für lupenreinen Gesang, ein imposantes Spektrum von Klangfarben und vielseitige Programme. Die Leipziger Sängerinnen sind zusammen aufgewachsen und gründeten ihr Ensemble als Teenager. Ihr Name „Sjaella“ ist an das schwedisch Wort für Seele, „själ“, angelehnt – ihre Musik kommt aus der Seele und führt direkt wieder dorthin. Mittlerweile sind die jungen Frauen auf den großen Bühnen fest etabliert und begeistern A-cappella-Fans weltweit. Ihr Repertoire deckt die unterschiedlichsten Epochen und Genres ab und reicht von Renaissancemusik bis Pop und Jazz, von Kirchenchorälen bis zu Volksliedern. Bei der MDR-Musiksommer Sonderausgabe in Volkenroda richten sie nach einer Auswahl geistlicher Gesänge den Blick gen Norden und singen Arrangements von Volksweisen aus Skandinavien und Finnland.