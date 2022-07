Amarcord in Arnstadt

Bildrechte: Nick Begbie 21.7. | 19 Uhr | Arnstadt, Bachkirche amarcord MDR-Musiksommer-Konzert "amarcord" Beim MDR-Musiksommer kommen das Leipziger Vokalensemble Amarcord und Blockflötist Erik Bosgraaf am 21.7. nach Arnstadt. Aus Vergangenheit und Gegenwart schlagen sie musikalische Brücken zu Bach. mehr Mit einem Programm, das aus Vergangenheit und Gegenwart Brücken zu Bach schlägt, kommt das Vokalensemble amarcord am 21. Juli in die Bachkirche Arnstadt. Die fünf ehemaligen Thomaner stehen für einen facettenreichen Klang und atemberaubende Homogenität, zu erleben in frankoflämischer Vokalpolyphonie, Werken des Leipziger Gegenwartskomponisten Bernd Franke sowie in der Musik Bachs. In der MDR-Musiksommer-Reihe "Bachorte" treffen die Sänger auf den profilierten niederländischen Blockflötenvirtuosen Erik Bosgraaf, der u. a. die Werke mit seinen Improvisationen verbindet und Bachs Partita a-Moll BWV 1013 für Flöte solo interpretiert.

Fahrradtour mit Bach nach Weimar

Bildrechte: Christian Palm 22.7. | 19.30 Uhr | Weimar, Herderkirche Reise mit Bach MDR-Musiksommer-Konzert "Reise mit Bach" In der Weimarer Herderkirche reist das Bach by Bike Ensemble musikalisch in einem abwechslungsreichen Programm zu den Lebensstationen Bachs. Die Leitung des Konzerts am 22.7. hat der Arnstädter Kantor Jörg Reddin. mehr "…weil er nicht aufzuhalten" ist die musikalische Reise des Bach by Bike Ensembles überschrieben, das geführte Radtouren entlang der Wirkungsstätten Bachs anbietet. Im Konzert am 22. Juli zeichnet das Ensemble Bachs stilistischen Werdegang mit einer Klangreise in der Weimarer Herderkirche nach, bei der Musik von Johann Christoph Bach sowie Johann Sebastian Bach erklingt. Organist Jörg Reddin, Kantor der Bachkirche Arnstadt, leitet das Konzert mit Johanna Knauth (Sopran), Anna-Luise Oppelt (Alt), Stephan Gähler (Tenor) und Christian Wagner (Bass).

Dresdner Kreuzchor in Naumburg

Bildrechte: Dresdner Kreuzchor 23.7. | 17 Uhr | Naumburg, Stadtkirche St. Wenzel Kruzianer! MDR-Musiksommer-Konzert "Kruzianer!" Unter der Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile ist der Dresdner Kreuzchor beim MDR-Musiksommer zu Gast. Am 23.7. erklingen in Naumburg Werke von Bach, Schütz, Brahms, Bruckner und Mauersberger. mehr Unter der Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile widmen sich die jungen Sänger des traditionsreichen Dresdner Kreuzchors in Naumburg der Vokalmusik von Schütz, Brahms, Bruckner, Mendelssohn und Pärt. Beim Konzert am 23. Juli in der MDR-Musiksommer-Reihe "Bachorte" erklingt natürlich auch Musik des großen Thomaskantors: seine doppelchörige Motette "Komm, Jesu, komm". Mit dabei ist an diesem Abend auch Wenzelsorganist Nicolas Berndt an der Hildebrandt-Orgel. Mit diesem Konzert ist Roderich Kreile zum letzten Mal als Kreuzkantor beim MDR-Musiksommer zu erleben, bevor nach dem Sommer Martin Lehmann ihm nachfolgt.

Lesung und Brass in Seggerde

Bildrechte: Mathias Bothor 23.7. | 17 Uhr | Seggerde, Konzertstall Ländlich MDR-Musiksommer-Konzert "Ländlich" In der neuen Konzertreihe "Text und Musik" liest Schauspieler Thomas Thieme am 23.7. Texte von Gegenwartsautorin Juli Zeh. Für die Musik sorgt die norwegische Trompeterin Tine Thing Helseth mit ihrem Ensemble tenThing. mehr Die neue MDR-Musiksommer-Konzertreihe "Text und Musik" eröffnet Schauspieler Thomas Thieme am 23. Juli in Seggerde, der mit seiner unverwechselbaren Stimme Texte von Gegenwartsautorin Juli Zeh vorträgt. Für die Musik sorgt die norwegische Trompeterin Tine Thing Helseth gemeinsam mit ihrem zehnköpfigen Ensemble tenThing, das von der Trompete bis zur Tuba ausschließlich mit Frauen besetzt ist. In Seggerde spielen die virtuosen Blechbläserinnen Werke von Händel, Piazzolla, Gershwin und Tveitt.

Klingende Stadtgeschichte in Weißenfels